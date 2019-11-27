Али Керимли ещё не решил: идти или не идти

У оппозиционного Национального совета демократических сил пока нет решения по поводу участия во внеочередных парламентских выборах. Об этом в прямом эфире в соцсети Фейсбук заявил лидер ПНФА Али Керимли.

«Новость о внеочередных парламентских выборах появилась всего несколько часов назад. Мы еще не успели обсудить этот вопрос. В любом случае, мы проинформируем общественность о нашем решении», - сказал Али Керимли, добавив, что надо еще дождаться официального заявления властей.

Напомним, ранее на заседании политического совета правящей партии «Ени Азербайджан» была выдвинута инициатива о проведении досрочных выборов в Милли Меджлис. На заседании парламентское большинство признало целесообразным решение о роспуске Милли Меджлиса.

Комментируя эту информацию, лидер ReAl Ильгар Мамедов призвал все оппозиционные силы последовать их примеру и принять участие в парламентских выборах.