Кузена Эльдара Махмудова отпустили из тюрьмы

В Бакинском военном суде завершилось судебное следствие по делу кузена бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова – Вугара Махмудова, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, на заседании был оглашен приговор, согласно которому Вугар Махмудов приговорен к двум годам лишения свободы. Из-за того, что во время следствия срок его наказания истек Вугар Махмудов был освобожден в зале суда.

В приговоре также отмечено, что имущество В.Махмудова конфисковано.

Напомним, что бывший помощник экс-главы МНБ Эльдара Махмудова - Вугар Махмудов был арестован в начале ноября 2017 года. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.3.1, 179.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.1, 302.2 и 341.2.1 УК Азербайджана.