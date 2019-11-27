Ильхам Алиев упразднил Палату по надзору за финансовыми рынками
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упразднении Палаты по надзору за финансовыми рынками, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, установленные законодательством Азербайджанской Республики полномочия органа по надзору за финансовыми рынками, в том числе его обязанности и права в области лицензирования, регулирования и контроля на рынке финансовых услуг, защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также имущество переданы Центральному банку.