Работающего в России экс-генпрокурора Армении объявили в розыск

Специальная следственная служба (ССС) Армении объявила в розыск экс-генпрокурора Армении Геворка Костаняна, сообщили в пресс-службе ССС.

«Направлено ходатайство об избрании в отношении Костаняна меры пресечения в виде ареста», — сообщили армянским СМИ в правоохранительном ведомстве.

Против экс-генпрокурора Армении выдвинуты обвинения в рамках дела «1 марта». 25 ноября следственный орган республики предложил Костаняну в течение 48 часов явиться для предъявления ему обвинения и дачи показаний.

Ранее Костанян в беседе со Sputnik-Армения заявлял, что не намерен возвращаться из России в Армению до конца года, так как преподает в Университете прокуратуры РФ и, в соответствии с трудовым договором, не может прервать свою работу.