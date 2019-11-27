Депутаты японского парламента примерили складные пластиковые шлемы, которые должны защитить их в случае землетрясения. Парламентариям пришлось надеть шлемы прямо во время заседания из-за начавшихся учений по действиям во время землетрясения, сообщает «Пятый канал».

Спикер нижней палаты парламента Тадамори Осима лично продемонстрировал коллегам, как нужно надевать шлемы, которые обычно располагаются под креслами депутатов. Осима также зачитал правила поведения в экстренной ситуации.

Одно из самых мощных землетрясений в Японии произошло в марте 2011 года, вызвав сильное цунами. Тогда погибли около 20 тыс. человек и произошла авария на АЭС «Фукусима-1».