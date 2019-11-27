Иванишвили назвал главную проблему Грузии

Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили назвал безработицу главной проблемой в Грузии. По мнению одного из самых влиятельных политиков Грузии, искоренить ее нелегко.

"Наша главная проблема - безработица… Я с трудом убедил свою команду, и на это мне понадобилось много времени, что мы должны исходить из реальности, а не говорить в эйфории, что мы искореним безработицу, всем дадим рабочие места и вернем наших мигрантов. Это не легко", - заявил Иванишвили в передаче "Прайм шоу" на телеканале "Имеди", передает Sputnik-Грузия.



Общее число трудовых мигрантов, покинувших Грузию, а также безработных в республике достигает 2 млн человек. Иванишвили рассчитывает, что в условиях хорошей экономики в год можно создать около 50 тыс. рабочих мест. По его словам, на то, чтобы трудоустроить всех на родине, уйдут десятилетия. Никакая экономика не сможет за 10 или даже 20 лет создать 2 млн рабочих мест, отметил грузинский миллиардер, призвав прекратить спекуляции на эту тему.