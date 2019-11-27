Названа причина частой смерти от рака

Ученые Йельского университета в США объяснили связь между беременностью у млекопитающих и высокой уязвимостью к раку у людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, пишет «Лента.ру».

Специалисты с помощью различных методов идентифицировали гены, участвующие в инвазии раковых клеток в строму — соединительную ткань, являющуюся частью какого-либо органа. На основе полученных результатов исследователи модифицировали фибробласты (клетки соединительной ткани) человека, чтобы они по своему генетическому профилю напоминали фибробласты коровы. Измененные человеческие ткани демонстрировали повышенную устойчивость к инвазии клеток меланомы.

Это объясняет, почему меланома у крупного рогатого скота не является такой же злокачественной, как и у людей. По словам ученых, уязвимость людей к раку объясняется эволюционной адаптацией, которая позволяет улучшить развитие плода за счет более высокой вероятности смертельных исходов в позднем возрасте.

Исследование поможет разработать методы повышения устойчивости клеток человека к распространению рака через управление активностью генов, делая их похожими на клетки коровы.