Руководство «Азеришыг» выслушало жалобы джалилабадцев

Заместитель председателя ОАО «Азеришыг» Рамиль Юсифов принял сегодня в административном здании Джалилабада жителей Джалилабадского и Билясуварского районов.

В ходе встречи были услышаны жалобы и предложения в связи с деятельностью «Азеришыг». Р.Юсифов дал соответствующие поручения руководителям структур ОАО и главам районных электросетей для решения всех вопросов в соответствии с законодательством.

Большинство обращений граждан было решено на месте. Обращения, требующие тщательного рассмотрения, взяты под контроль и направлены на исполнение для их оперативного разрешения.