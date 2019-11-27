Чавушоглу обвинил Макрона в поддержке терроризма

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в поддержке терроризма.

"Макрон собирался создать террористическое государство, но из-за нашей операции "Источник мира" его постигло разочарование. Он сам не знает, что говорит", - цитирует Чавушоглу газета Milliyet.

Турецкий дипломат добавил, что Макрон должен стоять рядом с союзниками по НАТО, а не выступать против них.

Ранее Макрон заявил, что Турция не может рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО.