Россия о возобновлении авиасообщения с Грузией

Российская сторона работает над восстановлением авиасообщения с Грузией, прерванного в июле после обострения отношений между странами. Об этом сообщил замглавы МИД России Григорий Карасин по итогам переговоров со спецпредставителем грузинского премьер-министра Зурабом Абашидзе, передает «Интерфакс».

«Мы продолжаем работать в этом направлении, однако не должны ждать решения о восстановлении прямого авиасообщения до нового года», — пояснил дипломат. По его словам, сторонам предстоит решить, «когда, как и в какой форме» рейсы будут снова запущены.

В свою очередь Абашидзе также заметил, что Карасин не называл конкретных дат по данному вопросу. «Наша позиция известна — мы поддерживаем гуманитарные контакты между людьми», — заключил представитель грузинского премьера и добавил, что ждет окончательных решений со стороны Москвы.