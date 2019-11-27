Рассказывая о связях между Азербайджаном и Индией в экономической, политической и культурной сферах, Сафар Мехтиев отметил, что Азербайджан заинтересован в еще большем их развитии.

Председатель Госкомтаможни генерал-лейтенант Сафар Мехтиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Азербайджане Бавитлунгом Ванлалвавной, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета.

На встрече было отмечено, что реформы, проводимые в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева по защите и усилению экономической безопасности страны, создали условия для динамичного развития таможенных органов. Кроме этого, было сказано, что улучшение предпринимательской среды, ввод коротких импортных деклараций, применение системы «Зеленый коридор» способствовало еще большему ускорению процесса перехода границы.

Сафар Мехтиев добавил, что отношения между Азербайджаном и Индией развиваются во многих отраслях, растет товарооборот между странами, и на таможенные органы ложатся важные задачи по расширению этих связей.

«Хотя нас пока и не устраивает товарооборот между Азербайджаном и Индией, но он растет динамично. Считаю, что у обоих государств есть достаточный потенциал для увеличения экспортно-импортных операций», - сказал Сафар Мехтиев.

В свою очередь, посол Индии отметил, что его страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном. По его словам, Азербайджан и Индия имеют исторические связи.

Отмечая расширение двухсторонних связей между Азербайджаном и Индией, он подчеркнул наличие большого потенциала сотрудничества и в таможенной сфере. Посол назвал положительными шагами проведенные в таможенной сфере реформы, которые направлены на упрощение торговли и улучшение бизнес-среды.

Посол выразил надежду на то, что двусторонние отношения станут более интенсивными, а также поделился мыслями о сотрудничестве между Азербайджаном и Индией в таможенной сфере.

Встреча была продолжена обменом мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.