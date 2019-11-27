Россия запустила ракету «Тополь» по цели в Казахстане

Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Она поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщается в пресс-релизе Минобороны, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В ведомстве уточнили, что задачи пуска выполнены в полном объеме. Ракету запустили боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения. В июне текущего года «Тополь» также успешно поразил цель на полигоне в Казахстане.

В 2018 году стало известно, что Минобороны сократило планы пусков «Тополей» на 2018-2019 годы. В ближайшие годы будут выполняться только единичные запуски РС-12М для подготовки личного состава Ракетных войск стратегического назначения и подтверждения стабильности характеристик ракет, у которых продлили срок эксплуатации.

Стратегический ракетный комплекс РТ-2ПМ «Тополь» с твердотопливной трехступенчатой ракетой 15Ж58 принят на вооружение в 1988 году. МБР стартовой массой 45 тонн способна забрасывать около тонны боевой нагрузки на расстояние до 11 тысяч километров. Стандартной нагрузкой ракет 15Ж58 является ядерный боевой блок мощностью 550 килотонн.