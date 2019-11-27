Экономике Белоруссии резко ухудшили прогноз

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону существенного ухудшения прогноз роста экономики Белоруссии по итогам нынешнего года — с прежней оценки в 1,8% до 1% после увеличения на 3% в 2018 году.

При этом, следует из материалов ВБ, на 2020 год прогноз также скорректирован — с 1,3% до 0,9%, на 2021 год — до 0,5%, сообщает «Финмаркет».

Как пояснил Всемирный банк, прогнозы изменены, в частности, «на фоне ожидаемого ухудшения внешних условий», а также «ограниченных возможностей для стимулирования спроса».

Напомним, что потребительские цены в Белоруссии повысились в октябре 2019 года на 5,3% в годовом сопоставлении, как и месяцем ранее. В сравнении с предыдущим месяцем цены в Белоруссии выросли в октябре на 0,5%.

Власти Белоруссии ожидают инфляцию по итогам текущего года на уровне не выше 5% после 5,6% в 2018 году. Рост ВВП предполагается, согласно макропрогнозу правительства страны, на уровне 4%. Однако в январе—октябре 2019 года экономика прибавила лишь 1,1%.