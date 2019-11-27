Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, победивший в октябре на Кубке мира в Ханты-Мансийске и завоевавший право участвовать в турнире претендентов, отказался от выступления на 4-м этапе Гран-при ФИДЕ, который пройдет в декабре в Иерусалиме.

По сообщению официального сайта ФИДЕ, причина отказа – медицинская. В сообщении ФИДЕ говорится, что было проведено необходимое исследование медицинских показаний, приведенных Раджабовым, и Международная шахматная федерация подтверждает их обоснованность.

«Из уважения к частной жизни шахматиста ФИДЕ не будет комментировать эти причины», - говорится в заявлении.

Теймура в Иерусалиме заменит один из резервистов, имена которых были объявлены до старта Гран-при.

Отметим, что два лучших шахматиста по итогам четырех этапов Гран-при получат право выступить в турнире претендентов, который стартует в марте 2020 года в Екатеринбурге. За место в первой двойке будет бороться и Шахрияр Мамедъяров.