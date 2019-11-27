Украинцы считают Зеленского эффективнее Порошенко

Украинцы считают, что нынешний президент страны Владимир Зеленский эффективнее, чем его предшественник Петр Порошенко. Об этом сообщают «Украинские Новости» со ссылкой на результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Исследование показало, что 53% респондентов считают, что Зеленский справляется с обязанностями главы государства эффективнее Порошенко.

Текущий состав Верховной рады назвали более эффективным 34% опрошенных, такой же вывод относительно работы нового кабинета министров сделали 27%.

Отмечается, что в опросе приняли участие 2500 украинцев в возрасте от 18 лет, статистическая погрешность выборки не превышает 2%.