Ильхам Алиев открыл «дорогу жизни» в Хырдалан

Тамилла Алиева 21:51

Как сообщал ранее haqqin.az, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с капитальным ремонтом автомобильных дорог в городе Хырдалан. Согласно распоряжению, с целью капитального ремонта автомобильных дорог города Хырдалан общей протяженностью 5,1 километра из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 3,9 миллиона манатов. Данное распоряжение президента было с восторгом встречено жителями Хырдалана. Тысячи жителей этого города благодарят в социальных сетях главу государства.

«Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву за распоряжение по капитальному ремонту автомобильных дорог в Хырдалане, в котором проживает свыше 220 тысяч человек», - написал председатель Совета старейшин Хырдалана Ширинбала Халигов. В свою очередь, общественный активист Вафа Мамедова написала следующее: «Господин президент, Ваше распоряжение о капитальном ремонте дорог в Хырдалане очень обрадовало нас. Мы очень благодарны вам, потому что этот проспект – основная центральная улица в городе. Таким образом решатся проблемы наших детей, родителей и больных людей. Наш народ постоянно чувствует Вашу заботу. Вы уделяете внимание каждому району страны, и в том числе и Апшеронскому. Эта ваша забота очень радует нас. Мы радуемся тому, что развивается каждый уголок нашей страны. Мы от всего сердца поддерживаем проводимую вами политику. Мы всегда рядом с вами. Спасибо, господин президент».

Жительница Хырдалана Севда Балаева выразила благодарность президенту Ильхаму Алиеву от имени всех жителей города. «Мы выражаем Вам глубокую благодарность. Очень рады, потому что эта дорога очень важна для нас», - написала Севда Балаева.