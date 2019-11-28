Сегодня в полночь по бакинскому времени на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье начнется матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы между испанской «Севильей» и азербайджанским « Карабах ом».

Судить встречу будет шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.

Турнирное положение в группе «А»:

1. «Севилья» - 12 очков (4 матча)

2. АПОЭЛ – 4 (4)

3. «Карабах» - 4 (4)

4. «Дюделанж» - 3 (4).

АПОЭЛ выше «Карабаха» благодаря результатам в личных встречах. Ситуация в группе такова, что «Карабаху» сегодня нельзя проигрывать. Если чемпион Азербайджана уступит «Севилье», а АПОЭЛ в параллельном матче обыграет в Люксембурге «Дюделанж», то наша команда лишится даже теоретических шансов на выход из группы. Поэтому сегодня нам надо постараться набрать очки в Севилье и болеть за «Дюделанж».

Также отметим, что «Севилья» выпустит на сегодняшнюю игру полурезервный состав. Сразу восемь игроков, вышедших в основе в последнем матче чемпионата Испании против «Вальядолида», не попали в заявку на сегодняшний матч. Это - Серхио Регилон, Диего Карлос, Хесус Навас, Эвер Банега, Фернандо, Хоан Хордан, Нолито, Люк де Йонг.

Заявка «Севильи»: Томаш Вацлик, Серхи Гомес, Лукас Окампос, Даниэл Каррису, Рони Лопес, Мунас Даббур, Мунир Эль-Хаддади, Жюль Кунде, Яссин Боно, Хавьер Эрнандес, Алехандро Посо, Неманья Гудель, Серхио Эскудеро, Оливер Торрес, Франко Васкес, Хосе Мена Родригес, Брайан Хиль, Фелипе Чакартеги.