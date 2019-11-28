Лига Европы: «Карабах» против «Севильи» Стартовые составы; обновлено 22:39
Стартовые составы «Севильи» и «Карабаха».
«Севилья»: Яссин Боно, Серхи Гомес, Даниэл Каррису, Рони Лопес, Мунас Даббур, Мунир Эль-Хаддади, Хавьер Эрнандес, Алехандро Посо, Неманья Гудель, Серхио Эскудеро, Оливер Торрес.
Запасные – Томаш Вацлик, Лукас Окампос, Жюль Кунде, Франко Васкес, Хосе Мена, Брайан Хиль, Фелипе Чакартеги.
«Карабах»: Асмир Бегович, Гара Гараев, Айлтон, Рахиль Мамедов, Максим Медведев, Мичел, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Ричард Алмейда, Аббас Гусейнов, Бадави Гусейнов.
Запасные – Вагнер, Араз Абдуллаев, Дани Кинтана, Махир Эмрели, Рашад Садыхов, Гаджиага Гаджиев, Файсал Реррас.
* * * 22:36
Сегодня в полночь по бакинскому времени на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье начнется матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы между испанской «Севильей» и азербайджанским «Карабахом».
Судить встречу будет шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.
Турнирное положение в группе «А»:
1. «Севилья» - 12 очков (4 матча)
2. АПОЭЛ – 4 (4)
3. «Карабах» - 4 (4)
4. «Дюделанж» - 3 (4).
АПОЭЛ выше «Карабаха» благодаря результатам в личных встречах. Ситуация в группе такова, что «Карабаху» сегодня нельзя проигрывать. Если чемпион Азербайджана уступит «Севилье», а АПОЭЛ в параллельном матче обыграет в Люксембурге «Дюделанж», то наша команда лишится даже теоретических шансов на выход из группы. Поэтому сегодня нам надо постараться набрать очки в Севилье и болеть за «Дюделанж».
Также отметим, что «Севилья» выпустит на сегодняшнюю игру полурезервный состав. Сразу восемь игроков, вышедших в основе в последнем матче чемпионата Испании против «Вальядолида», не попали в заявку на сегодняшний матч. Это - Серхио Регилон, Диего Карлос, Хесус Навас, Эвер Банега, Фернандо, Хоан Хордан, Нолито, Люк де Йонг.
Заявка «Севильи»: Томаш Вацлик, Серхи Гомес, Лукас Окампос, Даниэл Каррису, Рони Лопес, Мунас Даббур, Мунир Эль-Хаддади, Жюль Кунде, Яссин Боно, Хавьер Эрнандес, Алехандро Посо, Неманья Гудель, Серхио Эскудеро, Оливер Торрес, Франко Васкес, Хосе Мена Родригес, Брайан Хиль, Фелипе Чакартеги.