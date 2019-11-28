Аяз Муталибов: «У нынешнего Милли Меджлиса налицо элементы застоя» эксклюзив
Решение о роспуске Милли Меджлиса последнего созыва было ожидаемым, так как законодательная власть по своему потенциалу и мировоззрению не отвечала общему тренду политики реформ, которую проводит исполнительная власть.
Таково мнение экс-президента Азербайджана Аяза Муталибова, которое он озвучил haqqin.az, комментируя инициативу политсовета правящей партии «Ени Азербайджан» о роспуске парламента.
Как считает А. Муталибов, необходимость роспуска парламента мотивирована теми обстоятельствами, которые, как правило, сопровождают решение о прекращении деятельности законодательного органа до истечения срока его полномочий. Это касается положения внутри страны и взаимоотношений с окружающими Азербайджан государствами. В принципе, это нормальная практика, присущая многим странам, которые таким образом стремятся обновить представительную власть, привести ее в соответствие с требованиями времени.
«Ничего удивительного в роспуске парламенте лично для меня нет. Президент Азербайджана взял курс на основополагающие реформы политической и экономической системы страны. И, естественно, другие ветви власти должны подтягиваться к намеченному президентом курсу. Поэтому расформирование законодательной власти следует рассматривать как составной элемент поддержки политики президента на значительные преобразования представительной власти Азербайджана. Таким образом парламент будет подтянут на уровень президентской власти. Это очень позитивное явление. Парламент должен помогать реформам, а в нынешнем парламенте были налицо элементы застоя. О том, что Милли Меджлис не отвечает требованиям и духу проводимых исполнительной властью реформ, понятно давно. Потому и было принято решение о роспуске парламента, что вполне соответствует мировой практике», - отметил экс-президент.