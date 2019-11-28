Решение о роспуске Милли Меджлиса последнего созыва было ожидаемым, так как законодательная власть по своему потенциалу и мировоззрению не отвечала общему тренду политики реформ, которую проводит исполнительная власть.

Таково мнение экс-президента Азербайджана Аяза Муталибова, которое он озвучил haqqin.az, комментируя инициативу политсовета правящей партии «Ени Азербайджан» о роспуске парламента.

Как считает А. Муталибов, необходимость роспуска парламента мотивирована теми обстоятельствами, которые, как правило, сопровождают решение о прекращении деятельности законодательного органа до истечения срока его полномочий. Это касается положения внутри страны и взаимоотношений с окружающими Азербайджан государствами. В принципе, это нормальная практика, присущая многим странам, которые таким образом стремятся обновить представительную власть, привести ее в соответствие с требованиями времени.