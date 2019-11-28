США ударили санкциями уже по Китаю наш комментарий
Дональд Трамп подписал закон «О правах человека и демократии в Гонконге», который предписывает Госдепартаменту мониторить ситуацию в Гонконге и регулярно, не реже раза в год, подтверждать, что эта китайская территория не потеряла автономию, которая позволяет ей пользоваться льготами в торговле с США. Лица, которые будут определены как виновные в нарушении прав человека в Гонконге, попадут под санкции. Отдельным законом Соединенные Штаты вводят запрет на поставки в Гонконг полицейского снаряжения, предназначенного для подавления массовых протестов.
От американского президента требовали вмешательства с самого начала беспрецедентных акций протеста в Гонконге в начале лета. Обе палаты Конгресса практически единодушно, кроме одного конгрессмена, поддержали эти законы, и вот теперь Трамп ввел их в действие своей подписью, прокомментировав: «Я подписал эти законы из уважения к [председателю КНР] Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия».
Разумеется, в Китае и в руководстве Гонконга другого мнения и считают это недружелюбным актом вмешательства США в чужие дела. С осуждением выступил МИД Китая, припомнив Штатам замашки гегемона и заявив, что злые намерения Вашингтона потерпят крах. Обещаны были и ответные меры, без уточнения, в чем они будут заключаться. Очевидно, что и без того холодные отношения Пекина и Вашингтона стали еще холоднее.
Китай точно не та страна, которая кинется выполнять пожелания США, скорей, там укрепится стремление поступить вопреки. Нет причин для особой радости и тем, кого законы, подписанные Трампом, должны, казалось, защищать.
Изначально протестующие, которых возмутила перспектива выдачи местных граждан, совершивших правонарушения, в юрисдикцию «большого» Китая, придерживались мнения, что ухудшение экономического положения Гонконга из-за массовых беспорядков окажется тем рычагом, с помощью которого можно будет оказывать давление на Пекин.
И, нужно сказать, заметных «успехов» в этом отношении удалось добиться. По итогам 2019 года ожидается падение экономики Гонконга почти на полтора процента, а в 2020 году – на три. Больше всего страдают туризм, розничная торговля и авиаперевозки. Розница в сентябре показала падение на 18% по сравнению с сентябрем прошлого года. За последний месяц услугами гонконгской авиакомпании Cathay Pacific воспользовалось на 35% пассажиров меньше, чем до этого. Местная биржа Hang Seng с начала протестов упала на 2,2%.
Казалось бы, протестующим удается задуманное, что подтверждается и тем, что Китай уже полгода удерживается от жесткого силового подавления акций. Но при этом усиливается и стремление международных компаний, расположенных в Гонконге, защитить свой бизнес, и варианты перевода офисов в другие азиатские финансовые центры перестают быть глубокой теорией. Но если Китай утратит Гонконг как уникальный финансовый хаб, через который страна взаимодействует с остальным миром, то исчезнет и смысл сохранять его автономный статус. И такая реакция тем более вероятна, если Соединенные Штаты отменят льготы для Гонконга, чем они сейчас угрожают.
Иными словами, США выразили такую поддержку протеста, которая может обернуться скорейшим его подавлением. Вот спасибо так спасибо.