Дональд Трамп подписал закон «О правах человека и демократии в Гонконге», который предписывает Госдепартаменту мониторить ситуацию в Гонконге и регулярно, не реже раза в год, подтверждать, что эта китайская территория не потеряла автономию, которая позволяет ей пользоваться льготами в торговле с США. Лица, которые будут определены как виновные в нарушении прав человека в Гонконге, попадут под санкции. Отдельным законом Соединенные Штаты вводят запрет на поставки в Гонконг полицейского снаряжения, предназначенного для подавления массовых протестов.

От американского президента требовали вмешательства с самого начала беспрецедентных акций протеста в Гонконге в начале лета. Обе палаты Конгресса практически единодушно, кроме одного конгрессмена, поддержали эти законы, и вот теперь Трамп ввел их в действие своей подписью, прокомментировав: «Я подписал эти законы из уважения к [председателю КНР] Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия».

Разумеется, в Китае и в руководстве Гонконга другого мнения и считают это недружелюбным актом вмешательства США в чужие дела. С осуждением выступил МИД Китая, припомнив Штатам замашки гегемона и заявив, что злые намерения Вашингтона потерпят крах. Обещаны были и ответные меры, без уточнения, в чем они будут заключаться. Очевидно, что и без того холодные отношения Пекина и Вашингтона стали еще холоднее.

Китай точно не та страна, которая кинется выполнять пожелания США, скорей, там укрепится стремление поступить вопреки. Нет причин для особой радости и тем, кого законы, подписанные Трампом, должны, казалось, защищать.

Изначально протестующие, которых возмутила перспектива выдачи местных граждан, совершивших правонарушения, в юрисдикцию «большого» Китая, придерживались мнения, что ухудшение экономического положения Гонконга из-за массовых беспорядков окажется тем рычагом, с помощью которого можно будет оказывать давление на Пекин.