Задержанный рецидивист пытался вскрыть вены в отделении полиции
Сотрудники Управления полиции Сабунчинского района задержали у Сабунчинской железнодорожной станции нарушителя общественного порядка.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, им оказался ранее судимый житель Агджабединского района Ф.Гасанов, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
При обыске у него обнаружили нож. В отделении полиции задержанный неожиданно достал изо рта лезвие и полоснул им по своей правой руке.
Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи. Собранные материалы направлены в прокуратуру Сабунчинского района.