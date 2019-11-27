В Турции растет число компаний с азербайджанским капиталом

В январе-октябре текущего года в Турции было зарегистрировано 156 компаний с азербайджанским капиталом, что на восемь компаний больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции.

Совокупный капитал азербайджанских компаний, зарегистрированных в Турции за девять месяцев 2019 года, составил 24,475 миллиона турецких лир, в то время как за аналогичный период 2018 года данный показатель составил 42,944 миллиона турецких лир.

Было отмечено, что в январе-октябре 2019 года больше всего азербайджанских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (129), с совокупным капиталом 18,265 миллиона турецких лир