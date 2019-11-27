Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:56

Долгое время правительство и Центробанк России добивались отказа граждан от доллара. И россияне послушались, на смену доллару пришел евро: российские банки скупали его рекордными темпами. Только в сентябре они купили евровалюту на сумму почти 2 млрд в долларовом эквиваленте - почти вдвое больше, чем покупки долларов. Такая динамика соответствует постепенному отказу Москвы от использования валюты США в расчетах со своими ключевыми торговыми партнерами. В сентябре уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,6 млрд долларов, что на 23% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 18%, европейской валюты — вырос на 52%, хотя на торговлю со странами ЕС приходится 43,1% всего внешнеторгового оборота России.

Как видно, процесс дедолларизации в стране зашел достаточно глубоко. По итогам 2018 года доля нацвалюты США в международных золотовалютных резервах России упала в два раза — с 45,8% до 22,7%. В то же время доля евро увеличилась с 21,7% до 31,7%. Причем, помимо кредитных организаций долю евро в своих резервах увеличивает Банк России, а также фонды Минфина. Повышенный спрос на евро связан также с привлекательностью с точки зрения биржевых спекуляций. На фоне опасений по Brexit евровалюта существенно подешевела, и банкиры, возможно, ожидают ее удорожания к доллару и другим валютам. Рядовые россияне также существенно нарастили закупки евро, по сравнению с августом в сентябре объем приобретенной населением евровалюты вырос почти в два раза - до 497 млн долларов. Отказались от долларов и крупнейшие нефтегазовые компании России. "Роснефть" и "НОВАТЭК" полностью исключили американскую валюту из платежей по экспортным контрактам. "НОВАТЭК" переходит во взаиморасчетах с клиентами на евро, эта валюта уже сейчас используется в большинстве контрактов на экспорт. Это не сиюминутное решение, а планомерный переход, начавшийся еще в 2014 г., когда "НОВАТЭК" попал под секторальные санкции США. Об этом журналистам рассказал глава компании Леонид Михельсон. А еще ранее о полном переводе всех экспортных взаиморасчетов из долларов в евро объявил и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Одним словом, спрос на европейскую валюту действительно оказался рекордным с лета 2018 года. Российские банки закупили евро в 2,5 раза больше, чем долларов. И сделано это было не только благодаря патриотическим порывам россиян. Если год назад причиной дедолларизации были опасения вокруг американских санкций, то сейчас россияне их не очень-то боятся. И нынешнее увлечение евровалютой – простая рыночная история. Дело в том, что ставки в Европе сейчас отрицательные, а экономика замедляется: вот такой парадокс. Но чтобы не лежало в основе такого порыва, власти, казалось бы, достигли своей цели, облегчив экономику, в том числе и банки от давления американской валюты.