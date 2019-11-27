После сексуального скандала студенты выдворяют всемирно известного режиссера

Студенты известной польской киношколы в Лодзи не хотят видеть у себя Романа Полански, который в последнее время снова стал центром сексуальных скандалов.

Скандал со знаменитым кинорежиссером Романом Полански, который прогремел недавно по всему миру, откликнулся эхом на днях и в Польше.

Знаменитый режиссер должен был в конце ноября стать гостем 24-го Форума Европейского кино Синергия в польском городе Лодзь. Он, кстати, был выпускником киношколы этого города и потому в качестве почетного гостя должен был посетить в субботу именитый учебный центр. Однако его приезд натолкнулся на демарш со стороны студентов и сотрудников киношколы. Они обнародовали резкое письмо против визита именитого режиссера.

"Мы требуем отмены встречи с Романом Полански в ближайшую субботу в нашей школе!" - так напиисано в петиции к ректору учебного заведения, которую цитирует Polsat News.

По мнению ее авторов, "киношкола, как и любое другое образовательное учреждение, должно быть местом, в котором осуждаются насильственные действия сексуального характера".

Далее в заявлении пишется: "Господин Роман Полански обвиняется как минимум в пяти такого рода поступках. Самая младшая из предполагаемых жертв была в возрасте 10 лет. Не в нашей власти утверждать, истинны ли обвинения или нет. В то же время считаем, что серьезность этих обвинений и их количество предполагают, что встреча с господином Полански на территории Школы была бы пренебрежением по отношению ко всем тем персонам, которые претепели насильственные сексуальные действия. Такие особы есть среди нас, они являются частью общества нашей киношколы".

Под этим призывом, автором которого является некий Енджей Михаляк, подписались 58 человек. Среди них студенты, сотрудники и выпускники учебного заведения.

Роман Полански и его менеджмент пока никак не отреагировали на демарш. Скорее всего, этой реакции и не будет. Мэтру, несмотря на все обвинения, остается молчать и не обращать внимания на все обвинения. Если что, слово возьмут его адвокаты.