Венесуэла хочет расплачиваться с поставщиками в юанях

Правительство Венесуэлы и нефтяная компания PDVSA предложили платить поставщикам и подрядчикам в юанях из-за санкций США, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников. По информации агентства, предложение было сделано как минимум четырем компаниям.

Источники агентства добавили, что предложение было сделано компаниям устно, в настоящий момент они думают над ответом. Раскрывать их названия собеседники Reuters отказались. Агентству также неизвестно, проводились ли уже платежи в юанях. Платежи в юанях позволили бы Венесуэле пользоваться в полной мере своими средствами, размещенными в Китае, не затрагивая финансовую систему США. Однако процесс открытия счетов в китайских банках оказался непростым, добавили источники.

Напомним, в начале 2019 года США ввели против Венесуэлы санкции, затронувшие PDVSA и венесуэльский Центробанк. Также были заблокированы активы правительства Венесуэлы в США. Помимо этого американские власти не исключали санкции против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой.