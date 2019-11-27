Акжаркын Турлыбай, специально для haqqin.az 01:26

Россия приняла председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорилось на саммите глав-государств ОДКБ в Бишкеке 28 ноября, в котором приняли участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, премьер-министр Армении, а также исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.

Вот уже год ОДКБ функционирует без генсека. Предыдущий генеральный секретарь организации Юрий Хачатуров ушел в отставку по инициативе Еревана. В Армении политика обвинили в попытке свержения конституционного строя в 2008 году и призвали сложить полномочия. Аналогичное обвинение было предъявлено и экс-президенту Армении Роберту Кочаряну. Напомним, что в 2008 году Юрий Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и был заместителем министра обороны Армении. В 2008-2010 годах он занимал пост начальника Объединенного штаба ОДКБ, до 2016 года был начальником Генштаба ВС Армении. В октябре 2016 года указом президента Армении Сержа Саргсяна уволен в запас, после чего назначен секретарем Совета национальной безопасности Армении.

С 2 мая 2017 назначен генеральным секретарем ОДКБ сроком на три года. Столь серьезное обвинение генсека ОДКБ было неожиданным и вызвало споры внутри организации. По уставу следующим председателем должен стать представитель Белоруссии (страны-председатели чередуются в алфавитном порядке), однако одна из стран – членов организации выступила против кандидатуры главы Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася. Ереван настаивал на своем председательстве до конца 2019 года. Но не смог представить своего кандидата. В итоге было решено вовсе не выбирать нового генсека ОДКБ до 2020 года и назначить исполняющим обязанности Валерия Семерикова. Что же касается военного сотрудничества с Арменией, то проблем не возникает. В республике дислоцирована российская военная база. Также есть военные базы в Киргизии и Таджикистане. В Казахстане находится стратегический полигон с ПВО и ПРО, а также отдельная измерительная станция РВСН. Белоруссия – западный союзник России и член ОДКБ отказывается от более тесного военного сотрудничества. Минск не видит особого смысла в размещении на своей территории российских военных баз, хотя в союзной республике уже есть два военных объекта РФ — радиолокационная станция «Волга» (Ганцевичи) и 43-й узел связи ВМФ (Вилейка). Да и участвует Белоруссия в организации с оговорками. При этом, усиление позиций НАТО у российских границ вызывает серьезную обеспокоенность в Москве, в данном контексте противоречия с Минском лишь усугубляют ситуацию. Поэтому вопрос, насколько действенна ОДКБ в качестве военного инструмента, возникает перманентно. Как заметил российский эксперт Александр Караваев, «коллективный формат двусторонних отношений России с партнерами находится по ряду сюжетов в спящем режиме, как бы на всякий случай». При этом неоднократно случалось, когда страны обращались в организацию за помощью, но так ее и не получили. Напомним, что Узбекистан выступил вместе с Россией инициатором создания военной организации и в 1992 году в Ташкенте был подписан «Договор о коллективной безопасности», который положил начало формированию системы безопасности на постсоветском пространстве. Ташкент при попытке прорыва таджикско-узбекской границы боевиков Исламского движения Узбекистана (ИДУ) – запрещенная организация в ряде стран мира - запросил у Организации поддержки, но так ее и не получил. По слухам, отправленная партия оружия, предназначавшаяся для Узбекистана, была обнаружена в Чечне. После этого случая Ташкент развернулся в сторону США. В Ханабаде в 2001 году появилась база ВВС США для поддержки операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Однако через несколько лет, на фоне постепенного разочарования в эффективности политики США как в Афганистане, так и в Центральной Азии, в узбекско-американских отношениях наметился раскол. Переломным моментом стали андижанские события мая 2005 года, после которых Ташкент свернул совместные проекты с США и выдворил американскую базу, вернувшись в ОДКБ.

Однако военное сотрудничество было недолгим. Ташкент был разочарован пассивностью ОДКБ и нежеланием вмешиваться в ошские события 2010 года, когда межнациональный конфликт создал напряженность в отношениях между двумя членами этой организации – Узбекистаном и Киргизией. Кстати, обращалась тогда за помощью и Киргизия. В Генштабе долго думали, после чего сказали, что это не их проблема. Тогда, по разным оценкам, погибли от 187 до тысячи человек. В основе взаимодействия поставка и обслуживание вооружений, систем связи, развитие ГЛОНАСС. Так, накануне саммита стало известно, что Россия передала Киргизии вертолеты Ми-8 и радиолокационные станции почти на миллиард рублей. Как заметил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, киргизская армия остро нуждается в современных вертолетах. Как отметил Фомин, вертолеты и РЛС не новые, но были отремонтированы и модернизированы до современного уровня на российских предприятиях. В конце октября, по завершении учений ОДКБ «Нерушимое братство 2019», Таджикистан безвозмездно получил военную технику и вооружения на 320 млн рублей. Как уточнил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, армия Таджикистана получила радиолокационную станцию и модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. А дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база России была усилена дивизионным комплектом зенитных-ракетных систем С-300 ПС.