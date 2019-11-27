Гурбан Гурбанов о поражении от «Севильи», неназначенном пенальти и уровне азербайджанского футбола

«Очень хотелось набрать как минимум одно очко. Увы, не получилось. Можно много анализировать эту игру и группу. В целом футболисты старались, я доволен всеми. Нужно готовиться к следующим играм. Впереди у нас игра в чемпионате. Потом будет матч Лиги Европы в Баку. Должны постараться на мажорной ноте завершить турнир.

В первом тайме мы играли внимательно и дисциплинированно, но после перерыва пошли ошибки. Иногда соперник заставляет ошибаться. Помимо важности матча, на нас была большая ответственность. От этого порой и бывают ошибки. Иногда бывают непростительные ляпы, но иногда я понимаю допущенные игроками промахи.

Насколько сильно я расстроен? Я много раз огорчался. Это один из тех случаев.

Судейство? Я всегда говорю, что не хочу говорить о работе арбитров. В любом случае на такие команды, как наша, судьи порой смотрят свысока. Конечно, не хотелось бы такого. Сегодня иногда симпатии были на стороне «Севильи». И не только в эпизоде с падением Зубира и неназначенным пенальти. Я сам не видел того эпизода, но затем поинтересовался. Было похоже на пенальти. В любом случае мы должны смириться с решением судей.

Во втором тайме был отрезок, когда мы прибавили? Я и вчера говорил, что, возможно, во втором тайме сыграем чуть иначе. Но сложно такой темп держать все 90 минут.

Почему у нас нет таких молодых и перспективных футболистов, как у «Севильи»? Мы маленькая футбольная страна. Для воспитания футболиста у нас должен быть больший опыт. Не надо сравнивать Ла Лигу и чемпионат Азербайджана. В Испании все поставлено на рельсы много лет назад. В будущем у нас такие игроки, хочется верить, появятся. Увы, сейчас у нас пока много недостатков. Мы сильно отстаем от Испании.

Останется ли в команде Асмир Бегович? У него контракт заканчивается в декабре. Хотели бы, чтобы он остался, но есть независящие от нас обстоятельства. Этот вопрос будет решаться в декабре.

Почему «Карабах» не вышел из группы? У нас и раньше были шансы на выход в 1/16 финала. Если помните, забили чистый гол миланскому «Интеру» на последних минутах, но его не засчитали. В этом сезоне ни в одной игре мы не были слабее АПОЭЛ. У нас было множество моментов, но забили мало.

Где я ошибся? Тренер всегда может ошибиться. Но я не хотел бы говорить об этом. Все наши игры мы обсуждаем вместе с нашим тренерским штабом. У нас хороший клуб, шесть лет подряд выступаем на групповой стадии. Никто не падает духом - ни я, ни руководство, ни футболисты. Набираемся опыта. Многие команды не могут выйти из группы. И страна, и мы как клуб должны предпринимать более серьезные шаги в этом плане».