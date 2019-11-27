В Баку семья отравилась от просроченного масла

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров, накануне вечером, 22:27, в скорую помощь поступила информация об отравлении.

В Баку четыре члена одной семьи отравились маслом. Инцидент произошел в доме по 5-й улице Шимал в поселке Баладжары.

Прибывшая на место бригада скорой помощи осмотрела двух девочек, 11 и 16 лет, их 37-летнюю мать, 59-летнюю бабушку, после чего они были госпитализированы: девочки - в детскую больницу №2, мать и бабушка - в Клинический медцентр №1.

Врачам пострадавшие заявили, что употребили в пищу масло с истекшим сроком годности.

Лечение их продолжается. В детской больнице №2 врачи заявили, что девочкам оказана необходимая медпомощь, угрозы их жизни нет. По окончании лечения их отпустят домой.

Мать и бабушка отпущены на амбулаторное лечение после оказания первой медпомощи.