Футболисты «Карабаха» о вылете из Лиги Европы: «Мы были лучше, чем АПОЭЛ…»

Эльмир Алиев, отдел спорта 10:35

Футболисты «Карабаха» прокомментировали прошедший матч с «Севильей», в котором чемпион Азербайджана уступил со счетом 0:2 и лишился шансов на выход в 1/16 финала Лиги Европы, передает корреспондент haqqin.az из Испании.

С 4 очками «Карабах» занимает 3-е место в группе. У кипрского АПОЭЛ 7 очков, но опередить киприотов уже не удастся, так как даже при равенстве очков у АПОЭЛ будет преимущество над «Карабахом» по результатам личных встреч. «До игры надеялись как минимум заработать здесь одно очко, - говорит Гара Гараев. - Мы знали, что придется играть от обороны. Сделали все, что могли. До пропущенного гола не дали сопернику создать стопроцентные моменты у наших ворот, хорошо оборонялись. Правда, не получалось выходить в атаку. При этом мы не позволяли «Севилье» войти в нашу штрафную. Увы, пропустили гол после рикошета. Это осложнило ситуацию. Тем не менее, мы пошли вперед, стали рисковать. Соперник стал ошибаться, терять мячи, но мы этим не воспользовались. «Севилья» еще раз показала, что является явным лидером нашей группы. Конечно, пропущенный гол сильно влияет на игру команды. Если не пропускаем, то играем увереннее. Очень хотели выйти из этой группы в плей-офф, но не получилось. Я думаю, что все наши футболисты, в том числе и легионеры, делали все, что в их силах.

Эпизод с падением Зубира в штрафной «Севильи»? Я думаю, что в таких моментах судьи часто встают на сторону более сильных. Были и другие эпизоды, где проявлялась симпатия шведского судьи к испанцам. Мы с этим сталкиваемся в большинстве наших международных игр. Почему я подошел к судье в одном из моментов? Дело в том, что футболист «Севильи» оскорбил судью. Я подошел к нему и сказал, что если бы его обругал кто-то из игроков «Карабаха», то он давно бы показал нам красную карточку с дальнейшей длительной дисквалификацией. Но арбитр стал рассказывать мне сказки… Я же лично слышал, как игрок «Севильи» его оскорбил… В этом и проявлялась симпатия рефери к хозяевам. В группе все решили наши матчи с АПОЭЛ? В обеих играх с киприотами мы были хороши. У нас были голевые возможности, владели мячом… Просто как будто ворота соперника были заколдованы. Мы играли лучше киприотов. Теперь надо сосредоточиться на следующих матчах. Будет сложно настроиться на последнюю игру с «Дюделанжем». Надеюсь, что болельщики поддержат нас в этой игре. На кону будут рейтинговые очки. Надо победить и порадовать болельщиков и страну. Верю, что в будущем мы вновь будем играть на групповой стадии еврокубка. Как сказалось отсутствие на поле Рашада Садыхова? Он – наш капитан, лидер. Когда Рашад на поле, он постоянно подсказывает партнерам по команде, держит игру под контролем. Он нам нужен».

В отсутствие на поле Садыхова капитанская повязка была у Максима Медведева. По словам защитника, в матче сказалась разница в классе команд. «Знали, что «Севилья» - сильный соперник, - говорит капитан. - В ходе игры они показали более качественный футбол. Была заметна разница между двумя командами. В некоторых моментах мы попросту не поспевали за соперниками. Нас устраивала и ничья. В первом тайме и в начале второго старались не ходить вперед большими силами и сосредоточиться на обороне. Но защищаться все 90 минут не получается. Соперник усиливал давление, до поры до времени нам удавалось сдерживать атаки, однако из-за рикошета мяч влетел в наши ворота. После этого терять уже было нечего. Поменяли схему игры, перешли на систему в четыре защитника. Произошли замены, рассчитанные на более атакующий футбол. Пошла открытая игра. При таком футболе наши игроки часто оставались с соперниками один в один. Это привело к еще большей усталости. Ноги футболистов то и дело схватывала судорога. Абделла Зубир – индивидуально очень сильный футболист, и он пытался делать на поле все, что в его силах. В таких играх хочется показать себя с максимально хорошей стороны, так как за матчами еврокубков наблюдают зарубежные скауты различных клубов. Зубир, как и вся команда, в основном, оборонялся. Он любит обыграть соперника один в один, но в матче с «Севильей» такой возможности почти не было.