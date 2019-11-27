Оппозиция снова у стен парламента в Тбилиси

Акция оппозиции за внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе возобновилась сегодня утром у стен парламента в Тбилиси, сообщает ТАСС.

"Мы расположимся около здания, чтобы донести свой голос, громкий протест до депутатов. Наши депутаты, наверное, будут в самом парламента, где будут выступления. Я надеюсь, что сегодня полиция больше не использует водометы и не выведет робокопов (спецназ)", - сказал член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили в интервью "Рустави 2".

В акции участвуют как члены "Единого национального движения", так и оппозиционные политики от партии "Европейская Грузия - движение за свободу", а также гражданские активисты от движений "Измени", "Посмей" и "Стыдно".

В Тбилиси у стен парламента с 14 ноября проходят протесты. В этот день законодательный орган не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.