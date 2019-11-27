Ракета после старта совершила полет по заданному маршруту и на определенных высотах. Завершение этого этапа означает, что разработка Р-360 как летательного аппарата завершена, сообщает «Страна.ua».

«Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что уже завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками», – заявил Коростелев, добавив, что на следующем этапе испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.

Украинская крылатая ракета «Нептун» будет иметь дальность 300 километров, ее установят на самолеты Су-24М и проектируемые ракетные катера «Лань». На Западе назвали «Нептун» «легкой модернизацией» российской Х-35.