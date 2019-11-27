Вопрос о роспуске Милли Меджлиса будет обсужден в парламенте 2 декабря. Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил спикер Октай Асадов.

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Обращение депутатов от правящей партии «Ени Азербайджан» по поводу роспуска парламента поступило в Милли Меджлис, сообщает Report.

Отметим, что накануне состоялось заседание политического совета правящей партии «Ени Азербайджан», на котором была выдвинута инициатива о проведении досрочных выборов в Милли Меджлис. Депутатам от партии «Ени Азербайджан» было рекомендовано выступить в Милли Меджлисе с инициативой о роспуске парламента.