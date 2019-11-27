Президент Грузии Саломе Зурабишвили по просьбе украинской стороны отложила запланированный на ноябрь визит в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе президентской администрации.

Зурабишвили посетит Украину в следующем году. Также в администрации опровергли слухи о скором визите в Тбилиси украинского президента Владимира Зеленского, пишет Sputnik Грузия.

В нынешнем году Зурабишвили уже была в Украине - в мае она присутствовала на инаугурации Зеленского.