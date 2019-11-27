За минувший четверг в столкновениях протестующих и полиции в разных городах Ирака погибли десятки человек. Число жертв выросло и, по последним данным, достигает 45 человек, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.

В городе Насирия в провинции Ди-Кар, по данным телеканала, погибли не менее 25 человек. Демонстранты пытались заблокировать мост, а затем собрались перед полицейским управлением, пишет РИА Новости.

В результате поджога генконсульства Ирана в Наджафе и новой волны беспорядков погибли уже 12 протестующих. Также сообщается о погибших в Багдаде.