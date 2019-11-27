Суданским женщинам разрешили носить брюки
Новое правительство Судана утвердило отмену Закона о гражданском порядке, регулировавшего, среди прочего, правила появления женщин на публике и наказания за нарушение этих правил, пишет NEWSru.co.il.
В частности, закон, принятый во времена президента Омара аль-Башира, запрещал женщинам носить брюки, появляться в общественных местах без головного убора или находиться с мужчиной, не являющимся мужем или родственником. Нарушение закона предусматривало крупные штрафы, порку и заключение на срок до пяти лет.
Также правительство одобрило решение о расформировании партии аль-Башира "Национальный конгресс".