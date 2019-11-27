Миллиардер из Эмиратов купил модный дом Roberto Cavalli

О том, что Vision Investments купит 100% Roberto Cavalli, стало известно в июле, пишет «Медуза». Источник The Wall Street Journal оценивал сумму сделки в 160 миллионов евро.

Итальянский модный дом Roberto Cavalli купил миллиардер из ОАЭ Хусейн Саджвани, сообщает Bloomberg. Сделка была заключена через инвестиционную компанию Саджвани Vision Investments. Ее сумма не раскрывается.

Раньше Roberto Cavalli принадлежал итальянской инвестиционной компании Clessidra. Она купила 90%-ную долю в модном доме в 2015 году, по неофициальным данным, за 390 миллионов евро. Еще 10% осталось у самого дизайнера.

Хусейн Саджвани — основатель и руководитель девелоперской компании Damac Properties. Бизнесмен занимает 962-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние журнал оценивает в 1,9 миллиарда долларов.

Дизайнер Роберто Кавалли основал одноименный модный дом во Флоренции в 1975 году. Бренд создает одежду, обувь, аксессуары и предметы интерьера. С 2014 года доходы модного дома падают.