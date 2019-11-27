Баку и Москва согласовали план работ по демаркации границы

Баку и Москва провели очередное заседание совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«27-29 ноября в Москве состоялось восьмое заседание комиссии. Во время встречи были обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, утвержден План работы комиссии на 2020 год и подписан Протокол заседания», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, встреча прошла «в духе добрососедства и конструктивного диалога».

«Следующее заседание Комиссии планируется провести на территории Азербайджана. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.