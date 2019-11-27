Милли Меджлис принял новый госбюджет

Согласно информации, доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год утверждены на уровне 24 млрд 134,5 млн манатов (рост на 4,2% по сравнению с показателем 2019 года), расходы - 26 млрд 913,7 млн манатов (рост на 6,8%). Дефицит госбюджета на следующий год прогнозируется на уровне 2 млрд 779,2 млн манатов или 3,3% ВВП.

Милли Меджлис Азербайджана на сегодняшнем заседании принял в третьем, заключительном чтении проект госбюджета на 2020 год, передает Интерфакс-Азербайджан.

Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из цены на нефть в $55 за баррель (на 2019 год - $60 за баррель).

В структуре доходов 13 млрд 530 млн манатов, или 56% планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 10 млрд 604,5 млн манатов (43,9%) - от ненефтяного сектора.

Поступления по линии Минналогов предусмотрены в размере 7 млрд 875 млн манатов (рост по сравнению с 2019 годом на 7,6%) или 32,6% всех бюджетных доходов, по линии Государственного таможенного комитета - 4 млрд манатов (рост на 8%) или 16,6% доходов.

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год предусмотрены в размере 11 млрд 350 млн манатов (спад на 0,1% по сравнению с показателем на 2019г) или 47% всех бюджетных доходов.. Рост ВВП Азербайджана на 2020 год прогнозируется на уровне 3%.