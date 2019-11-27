Один из самых впечатляющих проектов, предлагаемых AS Group Investment — это построенный в итальянском тосканском стиле «Вилла Сиена», расположенный в поселке Бузовна.

Общая территория комплекса составляет 4,6 гектара, каждая вилла имеет двор с площадью до 16 сотов. Общая площадь каждой из 28 вилл составляет 620 квадратных метров. Городок привлекает внимание своей уникальной инфраструктурой. Уникальная архитектура «Виллы Сиена», сейсмоустойчивость конструкции домов, основной газ, индивидуальная система отопления каждой виллы направлены на обеспечение комфорта жителей.

Просторные улицы, пешеходные и велосипедные дорожки, общий теннисный корт, детские игровые площадки создают не только красоту, но и спокойную атмосферу для отдыха вдали от городской атмосферы. «Вилла Сиена» поможет вам почувствует комфорт, красоту и природу. Для получения дополнительной информации свяжитесь по номеру: 0502734433.