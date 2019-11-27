Жена Сиявуша Новрузова стала Омбудсменом Азербайджана обновлено 13:40
Избранная уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева принесла присягу в Милли Меджлисе.
Как сообщает Report, С.Алиева выразила признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также поблагодарила депутатов парламента за избрание ее омбудсменом.
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На пленарном заседании Милли Меджлиса избрали нового Омбудсмена Азербайджана.
Как стало известно haqqin.az, новым Омбудсменом страны избрана Сабина Алиева.
Сабина Алиева была избрана на должность 104 голосами депутатов.
Отметим, что заместитель руководителя аппарата Конституционного суда Сабина Алиева приходится супругой заместителю исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" депутату Сиявушу Новрузову.