Хуситы сбили саудовский военный вертолет: пилоты погибли

Йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что им удалось уничтожить вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии. В частности, были убиты оба пилота, а боевая машина полностью сгорела.

Бой произошел на границе Йемена и Саудовской Аравии.

«Сегодня утром ракетой «земля-воздух» удалось сбить саудовский вертолет на границе с Асир, который готовился совершить атаку. Два саудовских пилота погибли, вертолет полностью сгорел», - передал телеканал «Аль-Масира» заявление официального представителя вооруженных сил хуситов, пишет РИА Новости.

В королевстве пока не подтвердили эту информацию.