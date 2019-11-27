На Сицилии распродают дома за один евро

Издание отмечает, что власти пошли на такие меры из-за стремительного сокращения населения. Население Бивона, который находится на юге Италии, на данный момент не превышает 3,8 тыс. человек. 40 лет назад там жили вдвое больше людей. Некоторые из предлагаемых покупателям объектов находятся в ужасающем состоянии, но другие требуют минимальных вложений, говорится в материале. При этом стоимость жилья в Бивоне в два раза ниже, чем в других итальянских городах, которые пытаются привлечь людей дешевой недвижимостью.

Покупатели должны заплатить залог в размере 2,75 тыс. евро (194 тыс. рублей). Эти деньги впоследствии необходимо потратить на ремонт или реставрацию приобретенного дома. Работы необходимо выполнить в течение 4 лет. Притом дом необязательно использовать как жилье — в нем можно открыть ресторан, магазин или гостиницу, отмечает The Sun.