Туман не пустил самолеты из Москвы в Ереван

Два самолета авиакомпаний "Аэрофлот" и S7, следовавшие из Москвы в Ереван, не смогли из-за густого тумана приземлиться в аэропорту "Звартноц", совершив вынужденные посадки в Астрахани и Сочи, сообщает ТАСС пресс-секретарь аэропорта "Звартноц" Сатеник Ованнисян.

"В Ереване густой туман, рейс "Аэрофлота" был вынужден сесть в Сочи, а самолет авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в запасном аэропорту Астрахани", - сказала Ованнисян, по словам которой, в настоящее время погодные условия нормализуются, "Звартноц" уже принимает самолеты.