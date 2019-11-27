Будущая невестка премьера Албании погибла при землетрясении

Будущая невестка премьер-министра Албании погибла в результате землетрясения магнитудой 6,4, жертвами которого стали почти 50 человек, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на сына главы правительства.

По данным издания, сын премьера Грегор Рама написал в своем Instagram-аккаунте, что "самый близкий" ему человек был среди людей, "найденных под завалами". Как отмечает издание, Кристи Речи (Kristi Reci), невеста Грегора, погибла вместе со своим отцом, матерью и братом. Ее имя также присутствует в списке погибших, опубликованном министерством обороны страны в четверг вечером, пишет издание Albanian Daily News.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. По последним данным, жертвами землетрясения стали 48 человек, 790 пострадали.

Ранее сообщалось, что спасательные работы продолжаются в Дурресе, но были остановлены в городе Тумане, где, предположительно, больше нет людей под завалами. По данным СМИ, из-под завалов спасены 45 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.