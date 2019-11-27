Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу, 30 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами слабый туман. Умеренный юго-западный ветер днем временами усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью на Апшероне составит 6-9, днем 12-16, в Баку ночью 6-8, днем 14-16 градусов тепла.
Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 50-55%.
В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером местами ожидаются дожди. Местами туман. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.