Польская военная делегация в Баку фото
Согласно плану двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Вооруженными Силами Польши, делегация, возглавляемая начальником Военно-учебного центра миротворческих операций Польши Павлом Чабалиски, находилась с визитом в нашей стране, сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества Азербайджанской Армии и Вооруженных Сил Польши в рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей НАТО и миротворческих операций.
Польская делегация ознакомилась с социально-бытовыми и учебно-тренировочными условиями, созданными в местах службы миротворцев.