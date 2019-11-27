Азербайджан и Катар могут отменить визы

Азербайджан и Катар рассматривают вопрос отмены виз для граждан обеих стран, заявил новоназначенный посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдулла Хамад Абдулла Аль-Ханзаб, сообщает Report.

"Мы рассматриваем этот вопрос. Азербайджан - очень привлекательное направление среди катарских туристов. И отмена визового режима будет содействовать росту количества приезжающих в Азербайджан граждан Катара", - сказал посол, отметив также, что Азербайджан и Катар связывают тесные политико-экономические отношения.

"Мы запустили совместную комиссию, которая будет работать по коммерческим вопросам, торговле, инвестициям и др. У нас очень много общих стремлений. Наше сотрудничество будет расширяться. Я очень оптимистичен в этом вопросе. Считаю, что Азербайджан заслуживает лучшего, и что Азербайджан является лидирующей страной в регионе", - подытожил посол.