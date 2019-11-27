Джейхун Байрамов выслушал проблемы в Агдаше и Евлахе

28 ноября министр образования Джейхун Байрамов принял  жителей Агдашского и Евлахского районов в Управлении образования города Евлах.

Перед приемом министр образования Джейхун Байрамов возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтил память великого лидера.

В приеме, проведенном в соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителей  центральных исполнительных органов на август 2019 года, также приняли участие  вынужденные переселенцы,  временно проживающие  в этих районах.

Министр, внимательно выслушав все обращения, жалобы и предложения граждан,  дал указания руководителям соответствующих департаментов министерства оперативно расследовать обращения и решить вопросы в соответствии с законодательством.

В ходе приема были рассмотрены обращения граждан, касающиеся приема учителей на работу, замещения вакантных мест, восстановления на работу, а также ряд других вопросов.

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