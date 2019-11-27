Джейхун Байрамов выслушал проблемы в Агдаше и Евлахе
28 ноября министр образования Джейхун Байрамов принял жителей Агдашского и Евлахского районов в Управлении образования города Евлах.
Перед приемом министр образования Джейхун Байрамов возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтил память великого лидера.
В приеме, проведенном в соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителей центральных исполнительных органов на август 2019 года, также приняли участие вынужденные переселенцы, временно проживающие в этих районах.
Министр, внимательно выслушав все обращения, жалобы и предложения граждан, дал указания руководителям соответствующих департаментов министерства оперативно расследовать обращения и решить вопросы в соответствии с законодательством.
В ходе приема были рассмотрены обращения граждан, касающиеся приема учителей на работу, замещения вакантных мест, восстановления на работу, а также ряд других вопросов.