В соответствии с поручением главы государства руководители центральных органов исполнительной власти проводят встречи с гражданами в регионах и предпринимают меры для положительного решения их различных обращений и жалоб.

Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, 29 ноября председатель госкомитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев в Хырдалане провел встречу с жителями Апшеронского района.

Перед началом встречи с гражданами председатель госкомитета Сафар Мехтиев возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Хырдалане.

Также сегодня первый заместитель председателя Госкомтаможни генерал-майор Исмаил Гусейнов провел встречу с жителями в Сальяне, заместитель председателя ГТК генерал-лейтенант Аскер Абдуллаев провел в Сабирабаде встречу с местными жителями и жителями и Гаджикабула.

В ходе встреч были внимательно выслушаны все обращения жителей этих районов, связанные с таможенными вопросами. В соответствии с законодательством руководителям различных структур были отданы распоряжения по решению вопросов, поднятых на встречах.