Он возложил на президента и его подчиненных вину за недавние массовые протесты в стране, заявив, что чиновники «не заботились о нуждах народа».

Один из командиров Корпуса стражей исламской революции – элитной и влиятельной силовой структуры Ирана – потребовал привлечь к суду президента страны Хасана Роухани и представителей его администрации. Об этом сообщает Tasnim.

С критикой выступил Мохаммад али Джафари, который ранее был командующим КСИР, а в начале 2019 года переведен на должность руководителя одного из подразделений.

Джафари обвинил президентскую администрацию в некомпетентности. Комментируя протестные выступления последних недель, он заявил, что спровоцировавшие их решения, принятые чиновниками, были неудачными как по сути, так и по исполнению. «Официальные лица должны ответить перед судом», – подчеркнул он.

Представители руководства Ирана, включая верховного лидера Али Хаменеи, ранее в основном возлагали вину за протесты на внешние силы, обвиняя их в «заговоре» против исламской республики (среди прочего было объявлено о задержании предполагаемых «агентов ЦРУ», участвовавших в массовых выступлениях).

Власти не отказались отменить подорожание бензина, вызвавшее протесты (хотя и пообещали компенсации населению – выплаты в несколько десятков долларов в месяц на человека). В то же время президент Ирана постарался дистанцироваться от данного решения, заявив, что не знал о планируемом росте цен до последнего момента (ранее сообщалось, что резонансное решение было утверждено руководителями исполнительной власти, включая и Роухани).

Корпус стражей исламской революции – структура в вооруженных силах, подчиняющаяся верховному лидеру Али Хаменеи. Последний в прошлом неоднократно критиковал президента, имеющего в Иране репутацию сравнительно умеренного политика. На президентских выборах 2017 года кандидатом Хаменеи считался консерватор Ибрагим Раиси (хотя Хаменеи и не обеспечил ему однозначной поддержки). Роухани, в свою очередь, пытался ограничить влияние КСИР после прихода к власти. Однако эксперты отмечали, что в последние несколько лет возобновление международных санкций против Ирана и экономический кризис в определенной мере способствовали сплочению в руководстве страны.