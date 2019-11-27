Зеленский отменил прапорщиков

Согласно этому закону, на Украине отменяются звания прапорщиков и старших прапорщиков. Вместо них появляются «рекрут» и «штаб-сержант» соответственно. Кроме того, появляются звания мастер-сержанта и главного мастер-сержанта.

Закон принят с целью привести систему воинских званий Украины в соответствие со стандартами НАТО.

11 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал отмену обязательного призыва в армию своей главной целью на посту. Постановку такой цели министр объяснил тем, что Киев намерен перейти к созданию «профессиональной армии, согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной».

В начале ноября Зеленский поручил Загороднюку до конца года внедрить в вооруженные силы новую систему руководства и управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО. На территории страны также должен появиться «современный эффективный правоохранительный орган — военная полиция». Кроме того, Зеленский поручил правительству создать концепцию объединенного реестра украинских военнослужащих, воевавших в Донбассе.